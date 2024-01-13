Киев, 13 января, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в окрестностях Киева в ночь на 13 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО», — написал глава украинской столицы.

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в момент взрывов в Киеве и области звучал сигнал воздушной тревоги.

Как уточняет украинское СМИ «Страна. ua», в городах Буче, Ирпене и Киеве замечены беспилотники. В настоящее время воздушная тревога в Киевской области отменена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные 8 января нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Власти Харькова и подконтрольного Киеву города Херсона сообщили о повреждении важных объектов. Также сообщалось о взрывах в Хмельницком, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге. Серия взрывов прогремела также в Одесской области.