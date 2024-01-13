Кропивницкий, Украина, 13 января, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В городе Кропивницкий (до переименования украинскими властями в 2016 году назывался Кировоград — Прим. ИА Регнум) в Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом 13 января сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Какие-либо подробности произошедшего не уточнили.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первые сирены прозвучал в 06:00 мск в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а спустя минуту — в Одесской и Николаевской областях. С 07:21 мск по 07:34 мск воздущную тревогу объявили по всей стране.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в окрестностях города. По его словам, в украинской столице и пригородах заметили беспилотники.