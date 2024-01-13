Бердянск, Запорожская область, 13 января, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты над городом Бердянском, сообщили 13 января в оперативных службах Запорожской области.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Уточняется, что в Бердянске в девять часов утра 13 января прогремели два взрыва.

«По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Система ПВО ВС РФ сбила две ракеты в районе порта», — процитировало ТАСС представителя служб.

Сообщений о пострадавших не было.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 11 января в своём Telegram-канале сообщил, что 10 января ВСУ пытались атаковать Бердянск беспилотниками. Российские силы ПВО уничтожили украинские дроны.

Сотрудники военной комендатуры Бердянска идентифицировали БПЛА как ударные реактивные беспилотники-камикадзе UJ-25 Skyline украинской компании «Укрджет». Эти беспилотники несли три килограмма пластита и поражающие элементы кассетного типа, уточнил Рогов, добавив, что атаку ВСУ удалось пресечь и город не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Минобороны проинформировало о сбитом силами ПВО беспилотнике ВСУ в Воронежской области. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в этот же день сообщил о сбитом над территорией региона беспилотнике.