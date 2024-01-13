Найроби, 13 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Кенийские власти собрались отправить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

Donwilson Odhiambo/Global Look Press

Уточняется, что помимо России кенийцы отправятся в Саудовскую Аравию, Германию, Сербию и Израиль.

«Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев. Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений», — уточнил Мохамед в беседе порталу Nairobi Wire.

Германия выделила 250 тысяч рабочих мест, Израиль 30 тысяч мест в сельском хозяйстве, Сербия 20 тысяч в строительстве и сфере услуг. Россия — 10 тысяч мест, добавил чиновник.

Пресс-секретарь отметил, что президент Кении Уильям Руто намерен продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал с визитом Кению. Российский министр выделил вопрос перехода на нацвалюты в торговле с Кенией и отметил, что товарооборот двух стран не настолько велик, чтобы вводить эту меру, поэтому сейчас расчёты ведутся в долларах. При росте товарооборота, по мнению министра, можно будет задуматься о практическом смысле использования нацвалют.