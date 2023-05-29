Москва, 29 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Об этом он сказал в понедельник, 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи», — заявил глава МИД на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Лавров выделил вопрос перехода на нацвалюты в торговле с Кенией и отметил, что товарооборот двух стран не настолько велик, чтобы вводить эту меру, поэтому сейчас расчёты ведутся в долларах. При росте товарооборота, по мнению министра, можно будет задуматься о практическом смысле использования нацвалют.

«Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается», — подчеркнул он.

Ранее ИА Регнум приводило слова Лаврова, заявившего, что переход на расчёты в нацвалютах внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить. Глава МИД подчеркнул, что для этого возможно применение практик, формируемых Евразийским банком развития, Азиатским банком реконструкции и развития и Банком развития БРИКС. Также Лавров заявлял о том, что Россия и Турция продвигаются в вопросе перехода на нацвалюты. По его словам, процесс находится в «продвинутой стадии» и стороны обсуждают использование российской платежной карты «Мир» на территории Турции.