Москва, 29 мая, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла с рабочим визитом в столицу Кении, сообщила 29 мая официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Мы прилетели в Найроби. Начинается очередное турне Сергея Лаврова по африканскому континенту в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге», — написала она в своём Telegram-канале.

В Найроби в графике Лаврова намечены несколько встреч с руководством страны.

Последний визит Лаврова в Кению был в 2010 году.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года Сергей Лавров совершил несколько визитов по странам Африки и по их итогам заявил об искажённом освещении его турне западными СМИ. Делегация МИД России побывала в ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Мавритании и Судане.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Это уже второе по счёту собрание в таком формате. Первый саммит Россия — Африка прошёл в Сочи в октябре 2019 года.