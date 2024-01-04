Рига, 4 января, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Власти Латвии грозят депортировать из страны 1167 граждан России, 789 из которых старше 60 лет. Об этом сообщило латвийское агентство LETA, ссылаясь на слова главы Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майры Розе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно последней информации, депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране», — сказано в материале.

Перед этим Розе заявила, что депортация грозит более чем 1 тыс. российских граждан, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку.

По её словам, многие россияне не успели оформить в Латвии временный вид на жительство до 30 ноября, но всё ещё пытаются подать документы. Этим людям остаётся только покинуть страну, так как у них нет никаких оснований для того, чтобы остаться, подчеркнула она. При этом чиновница отметила, что процесс депортации граждан РФ из Латвии будет «очень сложным и обременительным».

Она добавила, что сначала у россиян потребуют объяснений, почему они отказываются покинуть страну, затем, в феврале, эти объяснения рассмотрят в УДГМ и оценят их обоснованность. После приказа о депортации россияне должны будут покинуть Латвию в течении 30 дней, иначе их ждёт принудительная высылка, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти подготовятся к тому, чтобы разместить и трудоустроить соотечественников в случае их высылки из Латвии.

Она назвала планы Риги «абсолютно дискриминационными» и подчеркнула, что россияне в Латвии должны знать — Москва своих не бросает.

В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство они могли получить только при условии сдачи языкового экзамена на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Исключение было сделано для лиц моложе 15 и старше 75 лет. Возможность повторной сдачи экзамена сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие ВНЖ россиян продлевалось до конца 2023 года.