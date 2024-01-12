Москва, 12 января, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Намерение властей Латвии выдворить из страны 1167 россиян из-за закона о знании языка напоминает действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе, заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии — это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определённых вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе», — сказала Захарова.

Российский дипломат напомнила, что нацисты создавали гетто, в которые свозили людей и ограничивали им всевозможные права. К этим же методам сегодня прибегают власти в прибалтийской республике, только нацистскую практику реализуют в новом «гибридном» формате. Однако суть её от этого не меняется — сегрегация людей по национальному признаку.

По поводу 1167 россиян Захарова сказала, что количество это не окончательное и что очень скоро число российских граждан, которые не сумели в срок «легализоваться» в Латвии, может возрасти до более чем двух тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря агентство Sputnik Латвия распространило информацию о том, что из республики принудительно вышлют свыше 1213 граждан России. Как сообщили в управлении по делам гражданства и миграции Латвии, эти люди не подали документы для получения вида на жительство в Латвии.

Латвийское агентство LETA 4 января сообщило, что власти республики грозят депортировать из страны 1167 граждан России, из них 789 человек старше 60 лет. Речь идёт о людях, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии.

Согласно принятым 1 сентября 2022 года в Латвии поправкам к закону об иммиграции, выданные гражданам России постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. В стране оставляют тех, кто до 1 сентября 2023 года получил сертификат о владении латышским языком на уровне A2.