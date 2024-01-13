Париж, 13 января, 2024, 10:53 — ИА Регнум. США откажутся от продолжения любой помощи Украине из-за проблем с учётом поставляемого Киеву американского вооружения. Такое мнение 13 января высказал французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это [проблемы с учёто поставляемого на Украину оружия] побудит Конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более, что это государство очень коррумпированное!», — написал он.

Политик указал на то, что поставленное США пропало на Украине. По его мнению Филиппо, это должно заставить и власти Франции перестать поддерживать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча стало известно, что минобороны США не вело должным образом контроль за поставками вооружений Киеву. Отмечалось, что американские и европейские военные чиновники и дипломаты не сумели отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия. По мнению авторов документа, это вооружение могли украсть или вывезти в качестве контрабанды.

Американский сенатор Джош Хоули 11 января назвал недопустимым отсутствие контроля за поставками военной помощи на Украину. По его словам, на фоне этого США не должны продолжать оказывать помощь Киеву.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев12 января назвал нынешнее руководство Украины «банальными и бескомпромиссными ворюгами», которые расхищают деньги, выделенные им западными странами на оружием.