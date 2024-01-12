Вашингтон, 12 января, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Отсутствие со стороны министерства обороны США контроля за поставками военной помощи Украине недопустимо. Об этом 11 января заявил американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это шокирует: Пентагон не может отчитаться за более чем половину помощи Украине, которую проверяют инспекторы», — написал он, комментируя доклад генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

По словам сенатора, при такой ситуации Вашингтон не должен продолжать оказывать финансовую помощь Киеву.

«И мы ещё собираемся прислать им [Украине] 60 миллиардов долларов?» — задался вопросом Хоули.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января из доклада Сторча стало известно, что Пентагон не вёл должным образом контроль за поставками оружия на Украину. В документе отметили, что военные чиновники и дипломаты в США и ЕС не смогли отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия, включая дроны-камикадзе, приборы ночного видения и ПЗРК. Авторы доклада выразили опасения, что технику могли украсть или ввезти контрабандой.

В июле 2023 года в США опубликовали факты хищения части западного вооружения, поставленного Киеву. Уточнялось, что это делали преступные организации, торговцы оружием и служащие-добровольцы.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля 2023 года сообщил, что поставленное киевскому режиму вооружение попадает в руки террористов, что отражается на стабильности в Европе и во всём мире. Он подчеркнул, что поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт.