Киев, 10 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Гражданин США и Чили, журналист Гонсало Лира помещён в украинскую тюрьму за поддержку российской спецоперации, пишет«Страна. ua» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Кадр из видео Гонсало Лира

Ранее американский миллиардер Илон Маск потребовал, чтобы руководство Украины объяснило арест и пытки Гонсало Лиры. При этом он напомнил, что киевский режим получил от США помощь более чем на $100 млрд.

В СБУ заявили, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области, так как он якобы одобрял действия российских войск на Украине и «распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях». Кроме того, задержанный заявлял об обстрелах украинскими войсками территории Донбасса и констатировал установление в Киеве неонацистского режима.

Такие действия, по мнению СБУ, подпадают под статью 436-2 уголовного кодекса Украины. «Подрывная деятельность» фигуранта задокументирована, пояснили в спецслужбе.

В июле, говорится в сообщении, журналист бежал из-под домашнего ареста, куда его поместили по решению украинского суда, и попытался на мотоцикле пересечь границу с Венгрией. Через границу его не пустили, задержали в Закарпатье, доставили в Харьков и поместили в СИЗО. На 12 и 21 декабря запланированы заседания по его уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, требование Маска последовало за заявлением американского журналиста Такера Карлсона о том, что Лиру с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику лидера киевского режима Владимира Зеленского. При этом, по словам Карлсона, президент США Джо Байден одобряет такие действия.

Уроженец США Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес также является гражданином Чили и потомком одного из основателей этого государства генерала Хосе Мигеля Карреры. Он публиковал в Сети ролики с критикой в адрес НАТО, администрации Байдена и киевского режима. В частности, в июне 2022 года он утверждал, что США способны устроить провокацию против России в Восточной Европе, действуя «руками» Литвы и Польши.