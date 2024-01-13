Нью-Йорк, США, 13 января, 2024, 05:11 — ИА Регнум. США не планируют останавливаться на достигнутом после того, как нанесли удары по целям в Йемене, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Встречу собрали в связи с атаками Вашингтона и Лондона на объекты йеменского движения «Ансар-Алла» (хуситы). По словам постпреда, американские власти уже предупредили, что оставляют за собой право возобновить военные действия в случае, если выявят новые угрозы.

Небензя считает, что США будут определять такую опасность по своему желанию, не считаясь с международным правом. Он назвал удары по объектам хуситов вооруженной агрессией и грубейшим нарушением Устава ООН.

Дипломат отметил, что статью ООН № 51, предусматривающую право стран на самооборону, нельзя применять к ситуации с коммерческими судами, и об этом прекрасно осведомлены Соединенные Штаты.

Небензя также подчеркнул, что народ Йемена, и так испытавший много страданий, снова вовлекли в боевые действия в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, США и Британия атаковали объекты хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января, предварительно предупредив о проведении военной операции. Они назвали этот шаг ответом на нападения, которым подвергаются коммерческие суда в Красном море.

Коалиция ударила по Йемену крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с подводных лодок, кораблей и самолётов. МИД России решительно осудил действия США и Британии, расценив их как пример извращения резолюций СБ ООН.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что масштабные военные действия в районе Красного моря способны дестабилизировать весь Ближний Восток. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что удары по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права.