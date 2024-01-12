Вашингтон, 13 января, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Информацию о гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры (полное имя Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес) в украинской тюрьме подтвердил Госдепартамент США. Об этом 13 января сообщило «РИА Новости».

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«Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой», — так прокомментировали в американском внешнеполитическом ведомстве публикации о смерти Лиры.

Дополнительную информацию в Госдепе США предоставлять отказались, указав на необходимость уважать интересы семьи погибшего, но выразили готовность оказать родным Лиры всё необходимое консульское содействие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский телеведущий Такер Карлсон рассказал о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, который был известен критикой правительства главы Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Карлсон указал, что Служба безопасности Украины (СБУ) удерживала Лиру и подвергала его пыткам при попустительстве американских властей, несмотря на то, что журналист являлся гражданином США.

В декабре 2023 года американский миллиардер Илон Маск потребовал от властей Украины и от главы киевского режима Зеленского объяснить арест гражданина США Лиры.

В СБУ указали в ответ на обращение Маска, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области за якобы поддержку российской спецоперации на Украине и распространение в соцсетях «пророссийских тезисов».