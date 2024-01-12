Москва, 12 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Компания «Российские железные дороги» до конца 2024 года намерена ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 января, обсуждая 20-летие деятельности компании, заявил глава РЖД Олег Белозёров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Драй ИА Регнум

«В конце года пройдёт сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров», ― рассказал руководитель компании.

Он уточнил, что длина полки составит не 1,83 метра, а два метра. Кроме того, проход в вагоне станет на 5 см шире.

«Появится дополнительное персональное пространство. Соответственно, такие заделы дополнительные сделали, начали реновировать пассажирские вагоны», ― добавил Белозёров.

Также глава РЖД рассказал о разработке нового модульного вокзала отечественного производства. Его изготовлением занимались в Санкт-Петербурге и Чечне. Такой вокзал можно собрать и установить за четыре дня, а срок его эксплуатации составляет 50 лет. В стране запланировали установить 15 таких строений.

Как сообщало ИА Регнум, плацкартные и купейные вагоны обновляли четыре года назад. Тогда новый интерьер для одноэтажных и двухэтажных вагонов-купе РЖД разработала компания «Трансмашхолдинг». В интерьере одноэтажных вагонов преобладали серо-синие тона. Сложенная нижняя полка похожа на диван с подголовниками, а верхняя выглядит как стена.

Для оформления двухэтажных вагонов использовали серые, бежевые и коричневые тона. На нижней полке появился небольшой откидной столик.

14 ноября 2023 года Федеральная пассажирская компания представила обновлённые полноразмерные макеты вагонов СВ. Купе СВ выполнены в светло-серых тонах, а две полки для пассажиров обиты оранжевой тканью. Составы оснащены USB-разъёмами и Type-C-зарядками. Багажные полки стали немного длиннее, чем в предыдущей версии, ― два метра.

При разработке нового концепта СВ решили сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга, отказаться от расширения полок, от раковины в купе и от двери, открыв которую, можно объединить два смежных купе в единое пространство.