Москва, 14 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) представила обновлённые полноразмерные макеты вагонов СВ. Два варианта обновлённого интерьера компания показала 14 ноября на выставке-форуме «Транспорт России» в Москве.

Илья Питалев/РИА Новости

Внутри купе СВ выполнены в светло-серых тонах, а две полки для пассажиров имеют обивку оранжевого цвета. Составы оснащены USB-разъёмами и Type-C зарядками. Багажные полки стали немного длиннее, чем в предыдущей версии ― два метра.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, для проведения капитального ремонта с заменой интерьера планируется использовать вагоны СВ существующего парка.

При разработке нового концепта СВ решили сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга, отказаться от расширения полок, от раковины в купе и от двери, открыв которую, можно объединить два смежных купе в единое пространство.

Как сообщало ИА Регнум, плацкартные и купейные вагоны обновляли четыре года назад. Тогда новый интерьер для одноэтажных и двухэтажных вагонов-купе РЖД разработала компания «Трансмашхолдинг». В интерьере одноэтажных вагонов преобладали серо-синие тона. Сложенная нижняя полка похожа на диван с подголовниками, а верхняя — выглядит как стена. В купе одноэтажных вагонов за откидной полкой появился сейф, в туалетной комнате — душ, а в коридоре — вендинговый автомат.

Для оформления двухэтажных вагонов использовали серые, бежевые и коричневые тона. На нижней полке появился небольшой откидной столик.