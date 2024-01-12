Сана, 12 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России с самого начала кризиса в Йемене рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в эту страну и не изменило позицию по этому вопросу. Об этом 12 января сообщили в посольстве России в Йемене.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — привел слова представителя посольства ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что сейчас в Йемене находятся несколько сотен россиян, и уточнили, что по состоянию на утро 12 января данных о пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по йеменской территории соотечественниках не поступало.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января Росавиация запретила российским авиакомпаниям совершать полёты, включая транзитные, над территорией Йемена. Мера будет действовать до особого указания.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы). В ответ на это официальный представитель организации Мухаммед Абдель Салям заявил, что агрессии Вашингтона и Лондона нет оправдания. По его словам, эти удары не остановят атак на израильские суда в Красном море.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США и Британии по Йемену. Он подчеркнул, что такие действия нелегитимны с точки зрения международного права.