Москва, 12 января, 2024, 16:59 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за неделю до 275 военных на херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии», — заявил военный.

В то же время ударами российских авиации и артиллерии удалось уничтожить бойцов и технику трёх бригад ВСУ в районах Михайловки, Тягинки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум 10 января, ВСУ потеряли до 540 военных на четырёх направлениях в зоне СВО, в частности на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. Сообщалось, что на херсонском ВСУ потеряли до 50 бойцов за сутки и технику, на донецком российские военные уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, три бронемашины и 15 автомобилей. На южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 170 военных и два танка, на запорожском подразделения ВС России отразили атаку нацгвардии Украины у Работино, ликвидировав до 40 военных.