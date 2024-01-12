Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
Суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова по делу об оправдании терроризма
Москва, 12 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес 12 января решение отправить под арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.
РИА Новости/Михаил Воскресенский
Сергей Удальцов
Его взяли под стражу до 15 февраля.
Как сообщало ИА Регнум, ранее СК России ходатайствовал в суде об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Новость дополняется