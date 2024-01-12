Москва, 12 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес 12 января решение отправить под арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Сергей Удальцов

Его взяли под стражу до 15 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК России ходатайствовал в суде об избрании Удальцову меры пресечения в виде заключения под стражу.

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