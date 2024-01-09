Прага, 9 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Доминик Гашек резко высказался в отношении своих российских коллег и спортивных чиновников. Спортсмен 9 января призвал не допускать их к международным соревнованиям.

Alexander Chernykh/Global Look Press Доминик Гашек

«Ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов», — написал Гашек в соцсети X.

Хоккеист и ранее выступал с критикой россиян, в частности призывал приостановить их контракты в Национальной хоккейной лиге, а её руководство — уйти в отставку из-за позиции по России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования недопустимостью флагов и иных национальных символов. В нейтральном статусе рекомендовалось допустить спортсменов, не поддерживающих проведение спецоперации на Украине. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что подходы МОК к вопросу допуска противоречат природе спорта, а отношение к россиянам является «этнической дискриминацией».

В декабре 2023 года Ассоциации международных федераций летних и зимних видов спорта призвали не участвовать в турнирах, проводимых в России. Представители федераций призвали МОК объявить «правомочными» для участия в Олимпиаде 2024 года тех нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. После этого комитет допустил россиян до Олимпийских игр в нейтральном статусе. Спортсмены из России и Белоруссии обязаны выступать как индивидуальные и нейтральные спортсмены (AIN). Также к участию в играх будет закрыт доступ для тех, кто заключил контракты с российским или белорусским военными ведомствами.