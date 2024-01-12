Брюссель, 12 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия для согласования рассчитанного на четыре года пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро готова пойти на некоторые уступки Венгрии. Об этом 11 января написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

URA.RU/ТАСС

По информации издания, ЕК может дать Венгрии возможность в 2025 прекратить соглашение в рамках механизма пересмотра пакета помощи, исходя из необходимости продолжения финансовой поддержки Киева или её отсутствия, а также соблюдения Украиной требований, необходимых для получения помощи от ЕС.

Отмечается, что также Брюссель готов рассмотреть возможность проведения ежегодного аудита предоставленных Киеву средств, а также принять положение об «аварийном торможении», позволяющем любой из стран союза вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Украине.

Как рассказал изданию высокопоставленный венгерский чиновник, такие условия могут удовлетворить Будапешт, который «настроен на переговоры». При этом в Киеве надеются, что помощь со стороны ЕС согласуют не позднее марта.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico 9 января написала, что Будапешт может снять вето на выделение Брюсселем помощи Киеву, если голосование по вопросу финансирования будет проходить ежегодно. Журналисты издания отметили, что это может дать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность каждый год блокировать выделение ЕС денег Киеву или получать от Брюсселя уступки за отказ от вето.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 января вновь заявил, что у Киева нет запасного плана на случай прекращения финансирования от ЕС.

В середине декабря 2023 года страны Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд на следующие четыре года. Венгрия заблокировала соответствующую поправку в бюджет организации на саммите сообщества.