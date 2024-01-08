Киев, 8 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз не предоставит финансовую помощь. Об этом он сообщил в интервью испанской газете Еl Pais.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У нас нет плана Б <…> Вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь, внутри, мы должны направить всю нашу энергию, чтобы план А сработал», — заявил глава МИД Украины.

В начале января в беседе с украинскими СМИ Кулеба сделал практически идентичное заявление.

Он подчеркнул, если финансовая помощь от стран ЕС задержится, то министерству финансов придётся продемонстрировать мастерство управления.

При этом Кулеба выразил уверенность, что Евросоюз одобрит Киеву €50 млрд, на которые в декабре Венгрия наложила вето. По его словам, киевский режим 100% получит замороженные российские активы. Так, общая сумма замороженных активов покроет более 80% потребностей в восстановлении, добавил украинский министр.

Новый саммит ЕС по вопросу финансирования Украины запланировали на 1 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря страны Евросоюза не смогли утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года. Против программы помощи выступила только Венгрия. Государство заблокировало поправку в бюджет, предусматривающий выделение Киеву до 50 млрд евро в качестве финансовой помощи на период с 2024 по 2027 год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря заявил, что план помощи Украине, который готовит ЕС, не сможет поменять ход спецоперации. При этом он добавил, что Евросоюз испытывает противоречия по вопросу выделения Киеву новых средств.