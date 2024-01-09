Брюссель, 9 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Венгрия может снять вето на выделение Европейским союзом помощи Украине, если голосование по вопросу финансирования будет проходить каждый год. Об этом 9 января сообщила газета Politico.

Virginia Mayo/AP/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Будапешт дал понять, что может снять своё вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине», — говорится в материале.

По мнению автора публикации, такое решение может дать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возможность ежегодно блокировать выделение ЕС денег Киеву или получать от Брюсселя уступки за отказ от вето.

Отмечается, что сейчас европейские лидеры пытаются оказать давление на Орбана, чтобы вынудить его пересмотреть наложенное на финансовую помощь Украине вето до саммита ЕС, который состоится в начале февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря страны ЕС не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд на следующие четыре года. Венгрия на саммите сообщества заблокировала соответствующую поправку в бюджет объединения.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 8 января вновь заявил, что у Киева нет запасного плана на случай прекращения финансирования от ЕС. По его словам, украинской стороне необходимо направить всю энергию на получение денег от Брюсселя.