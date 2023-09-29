Берлин, 30 сентября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Победа украинцев в зоне боевых действий маловероятна из-за распространения российских дронов-камикадзе, считает немецкий журналист Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Прямо сейчас мы видим на Украине, что дроны-камикадзе заменяют собой артиллерию. <…> Украине будет ещё сложнее победить», — написал обозреватель в соцсети Х.

Репке добавил, что дроны-камикадзе быстрее в производстве, дешевле и проще передвигаются. Также беспилотники лучше скрываются, они более точны и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению главного редактора интернет-портала UAV.ru Дениса Федутинова, появление новой модели дронов-камикадзе «Ланцет» может изменить баланс сил в зоне СВО в пользу российских войск, особенно — в краткосрочной перспективе. На БПЛА установили мощные аккумуляторные батареи и более дальний канал связи, что привело к увеличению продолжительности полёта «Ланцетов».

В сентябре стало известно, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» впервые поразили самолёт противника. В Сети был опубликован ролик, на котором запечатлён момент удара дроном по истребителю МиГ-29 украинских ВВС на авиабазе Долгинцево в нескольких километрах от города Кривой Рог. Уничтожение самолёта вызвало реакцию западных экспертов, которые назвали улучшение «Ланцетов» плохой новостью для ВСУ.