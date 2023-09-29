Вашингтон, 30 сентября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что киевские власти должны смириться и пойти на заключение мира с Россией. ВСУ стремительно теряют силы.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Американский офицер считает, что потери украинской армии достигли критического уровня. Об этом он написал в соцсети X, признав, что «украинская фаза войны подошла к концу» и нужен мир.

«Они теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте. Каждый день в 1918 году мы теряли в среднем тысячу человек в день», — написал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные наносят превентивные удары по объектам на территории подконтрольной киевскому режиму Херсонской области, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр.

Победа украинцев в зоне боевых действий маловероятна из-за распространения российских дронов-камикадзе, считает немецкий журналист Юлиан Репке.

При разработке вооружения в России учитывают способность уничтожать западную технику, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.