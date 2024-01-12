Москва, 12 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Проблему массовой подделки рыбных консервов в России могла бы решить их маркировка. Решение вопроса в конце декабря поручил отработать профильный вице-премьер Дмитрий Григоренко. Об этом стало известно из копии поручения.

Известия/Александр Полегенько

До 19 января в правительство и Генпрокуратуру должны поступить доклады со своей позицией от Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, говорится в тексте документа.

С предложением о введении маркировки для этих продуктов к вице-премьеру в начале декабря обратилась Генпрокуратура, которая неоднократно выявляла нарушения, связанные с фальсификацией рыбных консервов. Так, вместо сайры производители использовали более дешёвое сырье — дальневосточную сардину (иваси) или тихоокеанскую сельдь. Поддельную продукцию поставляли даже в социальные учреждения, включая школы и детские сады.

В рамках борьбы с проблемой ведомство аннулировало более 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов. В отношении отдельных производителей открыто уголовное производство.

Одной из причин проблемы назвали неопределённость в разграничении компетенций между Россельхознадзором и Роспотребнадзором, из-за чего зачастую непонятно, какой контролирующий орган должен закрывать область возможного фальсификата.

Григоренко уверен, что необходимо ввести маркировку рыбных консервов. Специалисты поддержали предложение. Предстоит посчитать, сколько для этого необходимо выделить средств. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о надписях для маркировки экопродукции.

Летом 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продавать нелегальные и просроченные товары, подлежащие маркировке.

Также известно, что Минпромторг не поддержал идею введения маркирования товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта.