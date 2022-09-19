Москва, 19 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Минпромторг не рассматривает идею введения специальной маркировки товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом 19 сентября сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«Если мы говорим о качестве, то [параллельный импорт — ИА REGNUM] подвергается абсолютно такому же контролю качества, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку, то маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе», — пояснил он.

Напомним, в июне сообщалось, что в Минпромторге рассматривается возможность введения специальной отметки для товаров, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта.