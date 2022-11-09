Москва, 9 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о надписях для маркировки экопродукции, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Надписи, используемые для маркировки органической продукции и ее рекламы, могут содержать слово «органический» или равнозначные слова «экологический», «биодинамический», их сокращения, или слова, производные от этих слов, обозначения «эко», «био» отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Предусматривается также переходный период для производителей — для приведения производства продукции в соответствие с устанавливаемыми им требованиями.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, отмечают в комитете Госдумы по аграрным вопросам. В частности, требуется проработать допустимость установления эквивалентности терминов «органический» и «экологический» при маркировке органической продукции и ее рекламе, учитывая осуществление в Российской Федерации добровольной экологической сертификации продуктов питания.

Кроме того, законопроект следует доработать с учетом положений пункта 74 технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», допускающего использование приставки «био» при маркировке отдельных видов продукции вне зависимости от методов их производства, указали в профильном комитете Госдумы.

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