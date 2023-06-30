Москва, 1 июля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке, сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) ccipeggy Магазин

Текст документа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. В Минпромторге пояснили, что информационная система маркировки таких товаров позволит магазинам оперативно выявлять товары, которые по ряду причин оказываются под запретом к реализации, включая те случаи, когда истекают сроки годности продукции.

В проекте постановления прописывается поэтапное внедрение требований о запрете продажи таких товаров. Речь идёт о четырёх товарных группах: табачная и молочная продукция, а также вода и пиво в упаковках.

Планируется, что с ноября 2023 года по март 2024 года должно происходить добровольное подключение розничных магазинов к проверке кодов и информации о товаре. Уже с 1 марта 2024 года такой режим может стать обязательным для табачной продукции.

С 1 февраля 2023 года в стране запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной или незаконно введённой в оборот продукции. Система цифровой маркировки действует в России с 2019 года.

Её используют на молочной продукции, воде в упаковках, лекарствах, табачной продукции, обуви, одежде, духах, шинах и фотоаппаратах. Кроме того, проводится внедрение этой системы для ряда других товарных групп, включая пиво и слабоалкогольные напитки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня газета «Известия» написала том, что фракция ЛДПР в Госдуме РФ подготовила законопроект, предлагающий наделять российские магазины правом раздавать продукты питания с истекающим сроком годности. Документ предусматривает отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случаях, если эту продукцию будут распространять среди населения бесплатно.