Вашингтон, 12 января, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашнгтон Кэпиталз» проиграл команде «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Антон Новодережкин/ТАСС Александр Овечкин

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счётом 1:4.

В составе победителей шайбами отметились Тай Картье (9-я минута), Александер Веннберг (19-я), Джастин Шульц (39-я) и Адам Ларссон (53-я).

Автором единственной шайбы столичных стал Макс Пасиоретти (26-я).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт в матче один голевой пас, что позволило продлить серию игр с набранными очками до шести. Его коллега по клубу российский форвард Евгений Кузнецов не отличился во встрече результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Овечкин отдал голевую передачу в победном матче «Вашингтона» с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). На тот момент это была для него пятая игра подряд, в которой он смог набрать очки.

В нынешнем сезоне российский хоккеист набрал 27 очков (восемь шайб и 19 голевых передач) в 39 матчах. Для Овечкина прошедший матч стал 1386-м в чемпионатах НХЛ.