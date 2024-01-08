Вашингтон, 8 января, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли на своём поле «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу «Вашингтона».

Michael Miller Александр Овечкин

Российский форвард и капитан сборной «Вашингтона» 38-летний Александр Овечкин сумел сделать удачную голевую передачу, тем самым продлил свою результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 26 очков (8 голов и 18 передач) в 38 матчах. Для Александра Овечкина прошедший матч стал 1385-м в чемпионатах НХЛ. По этому показателю нападающий обошёл канадца Ларри Робинсона, который, по данным НХЛ, провёл 1384 матча, забросил 208 шайб и сделал 750 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, в шведском Гётеборге 5 января на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира — 2024 победой североамериканцев, они выиграли шестое золото в истории молодёжного хоккея.

Встреча национальной сборной США и Швеции завершилась со счётом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты, понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников в драку. Защитник шведов Антон Юханссон накинулся с кулаками на американца Лейна Хатсона, своих товарищей поддержали и игроки команд. Матч чемпионата мира таким образом завершился массовой дракой.