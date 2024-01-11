Москва, 11 января, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Американец по рождению, боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России. Об этом стало известно 11 января.

Владимир Гердо/ТАСС Боксёр Кевин Джонсон

«С днём рождения меня», — процитировал Джонсона телеканал РЕН ТВ.

Паспорт спортсмен получал в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

Джонсон провел 60 профессиональных боксёрских боёв, одержав 36 побед (20 нокаутом) и 22 раза потерпев поражения. В 2009 году он уступил украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, но через год вновь проиграл, уступив пояс хорвату Петару Милашу. Сойдясь в бою с россиянином Вячеславом Дациком в апреле 2023 года, Джонсон также уступил.

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Как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее был опубликован указ президента России о предоставлении Джонсону российского гражданства. Спортсмен просил о нём, чтобы продолжить карьеру в России, и подал документы в сентябре 2023 года. После появления указа Джонсон заявил, что восхищается мудростью президента Путина. 43-летний спортсмен сменил имя, добавив к нему отчество Владимирович в честь российского лидера.