Москва, 16 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что восхищается мудростью президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости.

Кадр из видео Кевин Джонсон

Джонсон отметил, что Владимир Путин выстраивает стратегию так, как будто играет в шахматы. Спортсмен отметил, что множество людей проводят важнейшие диалоги за игрой в шахматы, во время неё решаются многие конфликты. Много войн было выиграно именно из-за выбора правильной стратегии, поэтому шахматы это не о том, чтобы переставлять фигуры по доске, игра в шахматы является безмолвным разговором, который может привести к победе и в жизни, добавил Джонсон.

43-летний спортсмен сменил свое имя, добавив к нему отчество Владимирович в честь президента России Владимира Путина.

«На самом деле о том, что я могу взять отчество, я узнал только недавно и, конечно, взял его из-за президента Путина. Я хотел выразить ему свое уважение. Больше всего мне нравится в нём его мудрость», — приводит агентство слова Джонсона.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Кевин Джонсон после боя с российским боксёром Вячеславом Дациком попросил у Владимира Путина помочь ему продолжить спортивную карьеру в России и стать гражданином РФ. 18 августа американец должен провести в Москве боксёрский поединок с другим российским боксёром, чемпионом мира 2021 года Марком Петровским. За свою карьеру Джонсон принял участие в 59 боях, из которых 36 закончились его победой. При этом 20 побед он одержал нокаутом.

Американский защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл получил паспорт России. В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Бреннану Менеллу российского гражданства. В середине апреля 25-летний американский спортсмен продлил контракт со столичным клубом, подписав соглашение на три года.