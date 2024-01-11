Киев, 11 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Американский коррупционный бизнес на Украине спонсирует террористические атаки киевского режима, заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью американской журналистке Симоне Пападопулос. Отрывок опубликован 11 января на её странице в Х (бывшая Twitter).

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

По словам бывшего нардепа, на Украине провернули передачу самой большой взятки в Европе — $6 млн за закрытие дела Burisma в 2020 году.

Через два году в минюст США поступила жалоба на сына американского президента Джо Байдена Хантера, его подозревали в нарушении федерального закона. В переписке с пресс-службой отца Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings, которая вела свою деятельность на Украине. В этой частной газодобывающей группе компаний Украины Байден-младший состоял в руководстве и активно использовал родственные связи для развития бизнеса, считают следователи.

«21 апреля 2022 года украинский суд передаёт эти $6 млн наличного кеша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части главного разведывательного управления Украины», — рассказал Деркач, продемонстрировав подтверждающий этот факт документ.

Экс-депутат отметил, что затем, в сентябре 2022 года, последовали взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, Киев осуществил убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина, напомнил Деркач.

«Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства и террористические акты за внебюджетный кеш. То есть, еще раз, партнёры Байдена по коррупционному бизнесу на Украине финансируют террористические акции, таким образом уходя от ответственности за коррупцию на Украине», — сказал он.

Кроме того, утверждает Деркач, глава украинской разведки Кирилл Буданов просил суд на Украине отпустить бывшего председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева из-под следствия, чтобы он мог участвовать в выполнении «специальных заданий в Европе». По словам бывшего депутата, под «заданием» имелся в виду подрыв «Северных потоков» в Балтийском море.

Как сообщало ИА Регнум, Коболева на Украине обвиняют в крупной растрате. Речь идёт о десяти миллионах долларов. Следствие в отношении бывшего функционера «Нафтогаза» продолжается. При этом в октябре украинские СМИ сообщили, что Коболев занимается процессом аудита долгов Молдавии перед «Газпромом».

Американская разведка в 2021 году обвинила Деркача, бывшего депутата Рады III–IX созывов, в очернении президента Джо Байдена на выборах 2020 года в США. Это произошло после того, как Деркач опубликовал аудиозаписи компрометирующих Байдена разговоров.

Теракт на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошёл 26 сентября 2022 года. В октябре прошлого года на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что подрыв газопроводов был нужен США, чтобы оставить европейцев без российского газа.

Политолог Владимир Шаповалов в интервью ИА Регнум высказал мнение, что так называемый украинский след в подрыве СП и СП-2 не имеет смысла. Операция по подрыву газопроводов была очень крупной и требовала чрезвычайно высоких компетенций. Украина в лучшем случае могла быть лишь младшим партнёром.