Киев, 6 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Бывший председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев стал советником президента Молдавии Майи Санду и занимается процессом аудита долгов этой страны перед «Газпромом». Об этом сообщает издание «Общественное».

ТАСС/Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire Бывший председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев

Отмечается, что соответствующее признание было сделано Коболевым на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины, который на месяц продлил ему меру пресечения в виде обязательств.

«Я являюсь советником президента Молдовы, я помогаю этой стране завершить процесс аудита долгов перед «Газпромом», — сказал он.

Коболев добавил, что решение суда мешает ему выполнять задачи по «обеспечению энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы».

В начале 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате.

По версии украинских следователей, Коболев неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Киева решение в тяжбе с «Газпромом» в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии аудита задолженности компании «Молдовагаз», которая не раз задерживала платежи. Общая сумма её долга достигала больше 700 млн долларов.

Однако в начале осени 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долга в 800 млн долларов перед «Газпромом». По словам Санду, её страну будто бы намеревались обмануть в 2021 году.

Поведение молдавских властей объясняют тем, что для этого аграрного государства сумма долга перед «Газпромом» с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв играет на грани фола.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Молдавии приобретать газ у «Газпрома», напомнил, что спотовый рынок переменчив, и заметил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» должны продолжаться.