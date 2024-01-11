Киев, 11 января, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Ещё более мощные российские ракетные удары обрушатся на Украину в будущем, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

President.gov.ua Сергей Кривонос

Он предупредил, что Россия способна ударить по украинским объектам значительно большим количеством ракет, чем это было раньше. По оценкам Кривоноса, речь может идти об одновременном запуске 400–500 ракет.

Генерал полагает, что российские войска пока не нанесли такой удар, поскольку для него ещё не пришло время. Он также вспомнил о заявлениях Киева о том, что у Вооружённых сил России якобы закончились ракеты.

Кривонос отметил, что российские силы в достаточно короткие сроки пополняют запасы своих вооружений, поскольку оборонная промышленность РФ функционирует, чего нельзя сказать об украинских предприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Сергей Кривонос рассказал, что из-за ракетных ударов, совершённых Военно-космическими силами России в конце декабря — начале января, Украина лишилась предприятий, выпускавших «мощнейшие» ракеты. Он уточнил, что информация о расположении этих заводов стала известна из-за руководителей киевского режима.

9 января журнал Military Watch Magazine выпустил статью, в которой говорилось, что средства противовоздушной обороны, используемые украинской армией, не могут сбивать российские ракеты. Авторы публикации отметили, что защищенность российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» повысилась благодаря сложной траектории полёта и высокой манёвренности.