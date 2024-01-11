Ростов-на-Дону, 11 января, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа сбиты силами противовоздушной обороны (АВО) в Ростовской области. Об этом 11 января сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнил глава Ростовской области, оба беспилотника сбиты ночью над территорией Каменского района. В результате падения обломков пострадавших нет. Возможные последствия на земле устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении силами ПВО беспилотника 10 января над территорией Волгоградской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, пострадавших в результате падения дрона нет, повреждений объектов инфраструктуры также удалось избежать.

В этот же день были пресечены попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотников территорию Воронежской области и территорию Саратовской области. В обоих случаях пострадавших нет, объекты инфраструктуры повреждений не получили.