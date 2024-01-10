Нью-Йорк, США, 10 января, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Россия выступает против приглашения нескольких стран ЕС на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине, заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что, помимо представителей Киева, это касается Германии, Италии, Польши и Эстонии. Кроме того, дипломат напомнил, что с докладами на заседании выступят Дания, Греция и Румыния.

По словам постпреда, участие указанных стран в таком мероприятии, как брифинг, избыточно и необходима сфокусированная дискуссия. Небензя отметил, что выступление представителей европейских стран не привносит ничего нового, поскольку они постоянно следуют общей позиции ЕС и НАТО, а их целью является донесение своих тезисов на камеру для внутренней аудитории.

Дипломат подчеркнул, что Россия считает, что подобный подход подрывает авторитет Совбеза ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека показывали свою ангажированность.

30 декабря Василий Небензя рассказал, что Россию удивило отсутствие внятной реакции со стороны ООН в связи с массированным ударом украинских войск по Белгороду. Он отметил, что удалось услышать только невнятные заявления пресс-секретаря генсека организации Стефана Дюжжарика.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ по центру Белгорода погибли 25 мирных граждан. Ещё более 100 человек получили ранения.