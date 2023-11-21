Москва, 21 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека демонстрируют свою ангажированность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей приветственной телеграмме к участникам международной конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, — СПЧ ООН, Совет Европы и другие — продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи», — передал слова российского лидера глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Как передавало ИА Регнум, в марте этого года приглашённая на заседание СБ ООН уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова не смогла выступить из-за протеста со стороны представителя США. Западные страны поддержали нежелание американцев заслушать доклад омбудсмена из Донбасса. Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя сделал из этой ситуации вывод, что «Запад не считает жителей Донбасса за людей».

В октябре стало известно, что Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Россия получила 83 голоса при голосовании, в то время как для избрания необходимо 97 голосов. В результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов. Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая в связи с этим отметила, что при голосовании существенное давление на страны оказывали США, которые агитировали за Албанию.