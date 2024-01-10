Хельсинки, 10 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Власти Финляндии собираются продлить закрытие границы с Россией ещё на один месяц. Об этом 10 января сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

ТАСС/MAGO/Lehtikuva

«Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц <…> В четверг правительство ещё может изменить срок закрытия», — говорится в публикации.

Источники в финском кабмине рассказали, что для принятия такого решения нет никаких политических или юридических препятствий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что Хельсинки не собирается открывать КПП на границе с Россией. По её словам, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе нет и якобы существует риск того, что российская сторона «продолжит заниматься подобной деятельностью» при открытой границе.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 1 января заявил, что Хельсинки скоро представит новые решения проблем с мигрантами на российско-финской границе. Он также назвал закрытие границы необходимым, несмотря на возникшие у обычных граждан и предприятий сложности, так как безопасность страны является приоритетом.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за «наплыва беженцев», необоснованно обвинив российскую сторону в недостаточно тщательной проверке мигрантов, хотя большая часть из них является выходцами с Ближнего Востока.

Российская сторона осудила такие действия Финляндии. Так, 15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что финская сторона таким образом продолжает дистанцироваться от Москвы.