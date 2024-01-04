Вашингтон, 4 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки полностью утратили веру в победу Украины, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу, слова которого приводит журнал The American Conservative.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация президента США Джо Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины», — отметил он.

Экс-советник Рейгана отметил, что в Вашингтоне считают, что Россия и Украина должны начать вести переговоры.

При этом Бэндоу добавил, что заявления американской администрации значительно изменились: если в начале боевых действий Белый дом говорил о захвате Крыма и поражении России, то теперь он настаивает на дипломатическом решении конфликта.

Как передавало ИА Регнум, после неудач ВСУ на Украине вспомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта.

Авторы телеканала TVL отметили, что украинцы осознали, что за два года они не только не захватили Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей.

По мнению словацкого издания Hlavný dennik, в планах США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. Также есть третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу, который может привести к катастрофе.

Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен ранее делился мнением, что Россия получает всё большее преимущество для переговоров с Украиной, поскольку военный и экономический баланс смещается в сторону Москвы.