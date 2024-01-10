Херсон, 10 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. На Украине в ряды вооружённых сил начали призывать женщин до 60 лет. Об этом 10 января рассказал пленный украинский военный Роман Калиниченко.

President Of Ukraine/Global Look Press

Он подчеркнул, что в украинской армии не существует возрастов. Мужчин призывают с 18 до 60 лет. При этом раньше женщин забирали в армию до 55 лет, теперь этот возраст повысили.

«Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — рассказал в беседе с «РИА Новости» украинский пленный.

Он добавил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) забирают людей, несмотря на возрастные ограничения.

По словам российского военнослужащего с позывным Хазар, работавшего с Калиниченко, в подразделении ВСУ на том же направлении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК насильно мобилизовали, когда он вышел из дома в магазин за хлебом.

«При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция», ― добавил Хазар.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине с 25 февраля 2022 года началась всеобщая мобилизация. Позднее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, явиться в военкоматы для обновления данных. С 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты должны встать на военный учёт. Так, в конце октября женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт в Киеве. Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны.

В конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование.

Согласно черновому варианту поправок в законопроект, женщин на Украине обяжут вставать на воинский учет, а также проходить общевойсковую подготовку. Их будут привлекать к службе во время действия в стране военного положения.

При этом 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен подписывать закон о мобилизации женщин для службы в Вооружённых силах Украины. Он уточнил, что снижение возраста мобилизации до 25 лет для мужчин может стать реальностью, если ему «приведут необходимые аргументы».

Глава украинского оборонного ведомства Рустам Умеров 8 января сообщил, что министерство обороны Украины впервые закупило женскую военную форму в количестве 50 тысяч комплектов.