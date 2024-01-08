Киев, 8 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Женскую военную форму в количестве 50 тысяч комплектов впервые осуществило министерство обороны Украины. Об этом 8 января сообщил глава украинского оборонного ведомства Рустам Умеров в социальных сетях.

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Как уточнил Умеров, кроме 50 тысяч комплектов женской военной формы, минобороны приобрело 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. При этом наушники, по словам Умерова, удалось приобрести у поставщика по сниженной цене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале декабря депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. По мнению Безуглой, служба в рядах ВСУ является лучшим волонтёрством.

При этом в октябре 2023 года стало известно, что в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Кроме того, требование встать на воинский учёт коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения. Результатом этого шага стали массовые увольнения соответствующих специалистов и их последующая миграция из страны.