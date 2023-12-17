Киев, 17 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Женщин на Украине обяжут вставать на воинский учет, следует из чернового варианта поправок в законопроект. Об этом сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

«Это всё ещё проект, военные представили сугубо жесткие нормы, мы прорабатываем реалистичную модель», — заявила депутат Рады.

Как пояснила депутат, женщин обяжут вставать на воинский учёт, а также проходить общевойсковую подготовку. Согласно законопроекту, их будут привлекать к службе во время действия в стране военного положения.

При этом, если двое украинских военных имеют ребёнка, то один из них, мужчина или женщина, имеет право на отсрочку. То есть если женщина решит пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Кроме того, на Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также украинские депутаты намерены снизить призывной возраст до 25 лет.

Как сообщало 17 декабря ИА Регнум, в Раде предложили лишать гражданства Украины и имущества бежавших от мобилизации. При этом граждане Украины стараются всячески избежать мобилизации. Известны случае, когда людей просто вылавливали на улице и отправляли на фронт.

В Киеве в октябре начали проверять и ставить на воинский учёт женщин с медицинским образованием. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц, фельдшеров, и глав подразделений здравоохранения.

По данным «Би-би-си», украинские власти поймали 21 113 человек пытавшихся сбежать от мобилизации. Так, 14 313 человек предприняли попытку пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6800 полагались на официальные документы, полученные обманным путём.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну.