Киев, 19 декабря, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не намерен подписывать закон о мобилизации женщин на Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

Ml1/Global Look Press

«Законопроект о мобилизации женщин для службы в Вооруженных силах не будет подписан», — сказал Зеленский.

При этом он уточнил, что снижение возраста мобилизации до 25 лет для мужчин может стать реальностью, если ему «приведут необходимые аргументы».

Как сообщало ИА Регнум, женщин на Украине обяжут вставать на воинский учет, а также проходить общевойсковую подготовку. Их будут привлекать к службе во время действия в стране военного положения. Это следует из чернового варианта поправок в соответствующий законопроект, заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

Украинское военное командование обратилось к Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тыс. человек. Он ответил, что пока не утвердил это решение, поскольку сначала необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных, а также решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ.