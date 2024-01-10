Анадырь, 10 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Он заявил об этом 10 января на встрече с представителями общественности в Анадыре.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ходе беседы один из её участников указал на то, что при рождении третьего ребенка в Приморье выплачивают дополнительно 550 тыс. рублей на погашение ипотеки. Глава государства отметил, что, насколько ему известно, в Приморском крае делают это из собственного бюджета, а у Чукотки доходы меньше.

По словам президента, для Чукотки в этом случае необходима будет федеральная поддержка, что с учётом состояния финансов страны можно сделать.

«Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости всё-таки пониже, чем в целом по региону», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки в России после 1 июля 2024 года. Он напомнил, что ставка по ипотечному кредиту в рамках этой программы составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%.

Глава государства также 15 декабря попросил правительство не повышать первый взнос по семейной ипотеке. Президент уточнил, что он также поручил правительству проработать вопрос о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей, предназначенной для погашения самого тела кредита.