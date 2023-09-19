Москва, 19 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» собирается кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей. Об этом по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие», — сказал он.

Кроме того, Оздоев заявил о планах в два раза нарастить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.

В России 19 сентября ежегодно отмечается профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса День оружейника.

Как сообщало 19 сентября ИА Регнум, российские специалисты работают над созданием снарядов нового поколения, включая управляемые боеприпасы для самоходной гаубицы «Мальва». Этим занимаются оборонные предприятия госкорпорации «Ростех».

Помимо этого, специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали отвлекающий разведку противника ложный дрон «Лодырь». Как рассказал генеральный директор организации Дмитрий Кузякин, комплекс ложного оператора дрона «Лодырь» позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчёта.