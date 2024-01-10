Москва, 10 января, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Военные следователи предъявили обвинение двум полковникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, говорится в материалах уголовного дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Обвиняемые признали свою вину, однако выразили несогласие с квалификацией статьи, которую им инкриминирует следствие. Об этом пишет ТАСС.

Дело завели по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Офицеры считают, что их действия необходимо рассматривать как мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Они получали деньги с марта по октябрь 2023 года, пообещав настоятелю храма принять решения в его пользу в арбитражном суде. Часть переданных средств обнаружили по месту проживания обвиняемых.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей в следственном изоляторе в Москве. Следствие по делу полковников должно длиться до середины марта 2024 года.

Лобанов до работы в ФСБ курировал управление собственной безопасности МВД России. Его допрашивали в суде как свидетеля по делу бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрия Захарченко задержали в начале сентября 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У него и членов его семьи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 граммов золота, драгоценности и валюту на общую сумму около 8,5 млрд рублей.

В мае 2022 года суд признал Захарченко виновным в получении взяток на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

В декабре 2022 года прокуратура попросила суд изъять у Захарченко и его родственников имущество на сумму 50 млн рублей. 30 ноября суд обратил в доход государства указанное имущество.