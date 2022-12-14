Москва, 14 декабря, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым требованием изъять у экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

Отмечается, что, поскольку Захарченко был уличён в коррупции, то его доходы, которые не получается подтвердить, являются незаконными.

«На незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что иск передали в Никулинский районный суд Москвы.

Напомним, в июне 2019 года Захарченко признали виновным получении взятки и препятствовании правосудию. Его лишили звания полковника и государственных наград, приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 млн рублей. У него конфисковали квартиру в элитном ЖК «Имперский дом», а также конфисковали квартиру у его жены.