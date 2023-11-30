Москва, 30 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осуждённого за коррупцию, на сумму более 50 млн рублей. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

РИА Новости/Максим Блинов Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что в ходе судебных заседаний ответчики не смогли подтвердить законность полученных доходов. Прокуроры установили, что на них приобретали ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, а также совершались сделки, направленные на получение в собственность объектов недвижимости.

Как сообщало ИА Регнум, Захарченко задержали, а затем арестовали в начале сентября 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. У него и членов его семьи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 г золота, драгоценности, валюта на общую сумму около 8,5 млрд рублей.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти десяти лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Кроме того, Захарченко лишили права занимать должности на государственной службе в течение еще девяти лет.

В декабре 2022 года прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым требованием изъять у Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей. Поскольку Захарченко уличили в коррупции, то его доходы, которые не получается подтвердить, являются незаконными, пояснили в надзорном ведомстве.

На заседании 3 августа Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему главе управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по делу о получении взяток.