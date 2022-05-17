Москва, 17 мая, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Приговор 17 мая вынес Пресненский суд Москвы в отношении Дмитрия Захарченко, бывшего руководителя управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

В пресс-службе суда сообщили, что бывший полковник МВД приговорён к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Кроме того, Захарченко запрещено в течение девяти лет занимать должности на государственной службе.

Напомним, скандально известный бывший полковник МВД Захарченко был задержан, а затем арестован в начале сентября 2016 года и обвинён в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

У него и членов его семьи обнаружено 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, 500 г золота, часы Rolex и драгоценности. Также при обыске найдена валюта на сумму в рублёвом эквиваленте в размере 8,5 млрд рублей.

Позже в рамках этого дела были арестованы деньги, сумма которых в рублёвом эквиваленте превысила миллиард рублей.

Три года назад суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Затем суд сократил до 12 лет и шести месяцев срок его заключения.